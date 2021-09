Luis Montes: 'Macías debió irse a Europa cuando estaba con León'

Luis Montes, futbolista del León, opinó que José Juan Macías debió de haber llegado al futbol europeo cuando el delantero mexicano jugaba con los panzasverdes pues estaba en su mejor momento individual.

"Cuando Macías estaba con nosotros (en León), era un jugador importante, subió mucho su nivel, se acopló mucho al equipo y creo que era su momento, debió irse antes (a Europa), pero a veces no se da la oportunidad, uno no sabe cuándo será su momento, solamente se da", declaró Montes para AS México.

Igualmente, Luis Montes aprovechó para apoyar a su excompañero ahora que se encuentra en el Getafe, y es que Macías se ha visto influenciado por el mal nivel del equipo que actualmente está en puestos de descenso.

"Me da mucho gusto verlo ahí, no lo ha hecho mal, se está acoplando al estilo y futbol diferente, eso es normal, hay que tenerle paciencia, la calidad la tiene, sin duda va a dar resultado", dijo Montes.

