Marcelo Flores: El arma secreta del Real Oviedo, ante la falta de gol del equipo

El Real Oviedo lleva tres goles en los últimos cinco partidos, situación que empieza a preocupar al entrenador, Jon Pérez Bolo, comentó que buscará la forma en que el equipo genere más oportunidades de gol.

"Es algo que estamos valorando, pero no porque no estemos contentos con los dos últimos partidos. Es que queremos ser un equipo que llegue mucho a portería contraria, que saque centros y tenga muchas ocasiones, y no lo estamos consiguiendo”, sentenció el entrenador en conferencia de prensa.

Esta es una oportunidad para el mexicano, Marcelo Flores, que no ha sido titular en ninguno de los cinco partidos de temporada, pese a ello ya ha disputado 193 minutos, en donde ha generado peligro, algo que destacó el estratega.

"Con eso haremos más goles y, gracias a lo poco que concedemos, nos permitirá estar en una situación mejor

Es solo el principio y esta temporada es muy larga. Quiero seguir trabajando en la idea de hacer más goles, eso nos acercará a ganar y a hacer disfrutar a nuestra gente", finalizó.

