Medios neerlandeses aseguran que dejar ir a Jorge Sánchez sería una locura

Jorge Sánchez, lateral mexicano y exjugador de las Águilas del América, ha sido muy criticado durante su paso por el Ajax de Ámsterdam e incluso varios medios y exjugadores del cuadro neerlandés, han pedido que se aproveche el mercado de transferencias y se le busque salida al canterano de Santos Laguna.

Sánchez reportó con la Selección Mexicana, de Diego Cocca, para los juegos de Nations League y la Copa Oro, a poco más de un mes desde que se incorporó y luego de ser Campeón del torneo continental con Jaime Lozano en el banquillo del Tricolor, la prensa de Países Bajos ha cambiado de parecer.

Mike Verweij, periodista neerlandés cercano al equipo de Ámsterdam, aseguró que lo único que necesita Jorge es pasar un tiempo de adaptación, tal como lo hicieron Lisandro Martínez y su compatriota Edson Álvarez, así lo expresó en el pódcast Kick-Off del diario The Telegraaf.

"Creo, y sería muy sabio por parte de Sánchez, que se quedara en el Ajax un año más. Puede irse del club, pero el Ajax estaría loco si dejaran ir a este jugador. No te olvides de Álvarez en su primera temporada y Lisandro Martínez también acabó en el banquillo. Neres simplemente no jugó en absoluto en el primer año. ¿Por qué Jorge Sánchez no pudo aprovechar su oportunidad? Todo debería ser mucho mejor, pero para descartarlo ahora... Es un internacional de pleno derecho de México", aseguró Verweij.

El lateral mexicano reportará con el Ajax en unos días, junto a Edson Álvarez, después de unas merecidas vacaciones luego de ganar la Copa Oro con el Tricolor.

