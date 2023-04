Memo Ochoa y Salernitana evitan Scudetto del Napoli y Chucky Lozano

Estaba todo listo para que Nápoles viviera la locura de ser campeón de Serie A, pero no contaban con la astucia de Guillermo Ochoa y la Salernitana, equipo que llegó a ocho partidos sin perder y que privó al Chucky Lozano (jugó 62' minutos) y al Napoli del título italiano.

En un encuentro duro para los napolitanos, la defensa de la Salernitana y Guillermo Ochoa complicaron la vida para los celestes, pero “tanto va el cántaro” hasta que Matías Olivera marcó al minuto 62’ y acercaba el título a la ciudad donde se consagró Diego Armando Maradona en 1990.

¡REVIENTA EL DIEGO ARMANDO MARADONA! ¡OLIVERA CON UN GOL QUE LE ESTÁ DANDO EL SCUDETTO AL NAPOLI! Vive la #SerieA en las pantallas de #ESPNenStarPlus https://t.co/3qpARdalzg pic.twitter.com/GxrMT5tKvw — Futbol Picante (@futpicante) April 30, 2023

Pero en el 83’ el Diego Armando Maradona y toda la ciudad de Nápoles enmudecieron, luego de un tremendo golazo de Boulaye Dia, que apagó los cohetones y privó a la ciudad celeste de celebrar un nuevo Scudetto.

¡PAREN LOS FESTEJOS! ¡DIA HACE UN GOLAZO PARA SALERNITANA Y POSTERGA LA FIESTA! *Se empata el partido al 84 Vive la #SerieA en las pantallas de #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ZkhZRUbW5e — Futbol Picante (@futpicante) April 30, 2023

Aunque el título parece inevitable, esta noche Nápoles debe culpar a Ochoa

(ocho atajadas, una clara de gol) y a la Salernitana de no poder festejar una hazaña 33 años después, una larga espera que pronto tendrá su fin, pero no hoy, no por Memo.

