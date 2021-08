Nacho Ambriz: 'Ante Las Palmas tenemos que jugar como en casa y ganar'

Nacho Ambriz, entrenador del Huesca, de la Segunda División española de futbol, ha afirmado que este viernes frente a las Las Palmas en el estadio de Gran Canaria su equipo saldrá a jugar y a ganar de la misma manera que lo hicieron en las dos primeras jornadas que se saldaron favorablemente para los azulgranas.

"Tenemos que jugar como en casa y luchar por un buen resultado y ganar. Tenemos que tener los pies en el suelo y trabajar con humildad y mesura. El largo desplazamiento y la alta humedad que habrá no tiene que ser excusa para nosotros que tenemos que seguir jugando igual en casa y fuera", ha dicho Nacho Ambriz.

A pesar de que en los dos primeros encuentros, jugados como local, salieron victoriosos, el técnico mexicano ha anticipado su intención de realizar algún cambio en el once inicial.

"Voy a pensarlo hasta mañana, pero sí que habrá algún cambio en el equipo aunque jugaremos igual que en los partidos anteriores. Ya lo llevo pensando varios días y analizando lo que hacemos y quiero contrarrestar el juego del rival, y para eso habrá que hacer algún cambio de jugador", ha explicado.

Sobre los grancanarios, Ambriz ha comentado que le gusta tanto el rival como su entrenador. "Vamos a jugar ante un gran equipo y tiene un gran entrenador como es Pepe Mel que lo conozco, y que hace buen fútbol, lo que lo hace doblemente peligroso".

El mexicano ha recordado que en esta ocasión serán todavía más peligrosos porque "no ha ganado todavía ya que ha conseguido dos empates, y querrá salir a ganar, por eso pienso que saldrán con gran intensidad, y tendremos que correr más que ellos".

Sobre las posibles salidas y llegadas de jugadores en la última semana de mercado, Ambriz se ha mostrado tranquilo aunque ha reconocido: "Me gustaría que cuando comienza la temporada las plantillas ya estuvieran cerradas pero en Europa eso no es así, y soy consciente que puede haber salidas, aunque me gustaría que no hubiera, y llegadas de jugadores".

