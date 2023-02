Prensa neerlandesa se deshace en elogios a Edson Álvarez por buen rendimiento en el Ajax: 'Es un líder que muestra fuego' y es que el mexicano se quedó como el referente absoluto del equipo tras la salida de varias figuras el verano pasado.

Es por eso por lo que el analista de "Dit was the weekend", Kenneth Pérez, no dudó en reconocer el buen trabajo del mexicano y como se ha cargado el equipo al hombre, a pesar de que en el pasado era uno de los detractores hacía el canterano americanista.

“Es alguien en el Ajax que realmente quiere hacer algo. Creo que la mayoría de los jugadores del Ajax están muertos. Pero él (Edson Álvarez) muestra pasión, incluso se irrita. Va con el árbitro y cada que se involucra, quiere hacer algo en cualquier posición. Muestra el fuego y trata de jalar a sus compañeros con él”, señaló el periodista.

Actualmente el Ajax es segundo lugar de la Eredivisie y está a tres puntos del Feyenoord de Santiago Giménez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TECATITO CORONA HABLÓ SOBRE SU REGRESO TRAS LESIONARSE: ‘ME SIENTO MUCHO MEJOR, YA FALTA POCO’