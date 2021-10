Rafa Márquez considera a Guardiola como el mejor DT que lo dirigió

Rafael Márquez fue dirigido por grandes entrenadores como Ricardo La Volpe, Frank Rijkaard o Didier Deschamps, y aunque reconoce la calidad de todos, pone a Pep Guardiola como el número 1.

"Para mí es el mejor Guardiola. Tiene mucha idea del futbol, pero sobre todo, lo trabaja, cada vez que está en un campo da lo mejor que tiene para que salga como él quiere. Es un perfeccionista y eso es lo que lo hace diferente", valoró en charla con el programa 'El Chiringuito'.

El 'Káiser de Zamora' coincidió con Guardiola durante dos temporadas, la 2008-2009 y la 2009-2010, tras la cual dejó a la escuadra catalana.

Hablando de su etapa como blaugrana, reconoció que el mejor compañero que ha tenido en el centro de la defensa fue Carles Puyol, con quien compartió desde 2003 hasta 2010.

"Yo creo que es lo que extraño más, formar otra pareja con Puyi. La pasé muy bien formando la pareja con él", agregó.

PEP, MOTOR DE SU SALIDA DE BARCELONA

Rafa reveló que se fue del Barcelona en 2010, un año antes de acabar su contrato, porque Guardiola le abrió la puerta, después de convertirlo en suplente.

Márquez confesó que cuando habló con el entrenador, le dijo que le gustaba su presencia en el equipo, pero que él prefería a otros futbolistas para que jugaran en lugar de él, y que si quería salir, estaba bien.

"Yo me lesiono en una Semifinal de Champions contra el Chelsea (2009), el año en el que se gana todo. Yo venía jugando como titular, después de la lesión no me empezó a tomar mucho en cuenta, me llevaba a los partidos fuera de casa y me mandaba a la tribuna, entonces yo empezaba a desesperarme, porque mi mentalidad de competir, de querer estar, no me permitía estar en un banquillo.

Hablé con él y él simplemente me dijo que confiaba en otros, y al final estaba bien que estuviera ahí, pero que si me quería ir tenía las puertas abiertas, y yo no aguantaba no jugar y disfrutar en un equipo así", detalló.

El Káiser ganó dos ediciones de la Champions League como blaugrana, la 2005-2006 y la 2008-2009, en esta última también conquistó el sextete. Después de eso, se fue al New York RB, León, Hellas Verona y finalmente, al Atlas, donde acabó su carrera a nivel de clubes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFA MÁRQUEZ AFIRMÓ NO HABER LOGRADO NADA IMPORTANTE CON EL TRI, A PESAR DE SUS CINCO MUNDIALES.