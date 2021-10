Rafa Márquez: 'Jugué 5 Mundiales con México, pero no significa nada porque no logré nada importante'

Durante el último Mundial de Rusia 2018, Rafael Márquez entró al selecto grupo de futbolistas que han disputado cinco Copas del Mundo junto a Antonio Carbajal y Lothar Matthäus.

Sin embargo, para el excapitán de la Selección Mexicana solo es una cifra, ya que en ninguno pudo superar los Octavos de Final.

"He jugado cinco Mundiales con México. Es una cifra más, porque no pude conseguir algo importante con mi Selección", reconoció Márquez en una entrevista para el Chiringuito.

"He jugado 5 MUNDIALES con MÉXICO. Es una CIFRA MÁS, porque no pude conseguir algo importante con mi selección" @RafaMarquezMX, leyenda del fútbol, en #ChiringuitoMárquez pic.twitter.com/KXyJEmwM6B — ChiringuitoLatino (@chirilatino) October 26, 2021

"He dejado la piel por mi país, soy orgullosamente mexicano y siempre he tratado de transmistir y de representar eso cuando jugaba al futbol y con la responsabilidad de ser capitán tratando de ser ejemplo para la sociedad y los niños", comentó.

Para Márquez, la falta de mexicanos triunfadores en Europa y la ausencia de resultados en Copas del Mundo, se debe a la organización que tiene el futbol azteca, la cual no permite el crecimiento que se necesita, pese a tener todas las herramientas.

"Lamantablemente somos pocos (los mexicanos) que hemos tenido éxito en Europa en el futbol, digo pocos porque somos muchos en México y no hemos crecido como pudieramos porque tenemos infraestructura, calidad, talento, pero al final como está organizado el futbol en México es lo que no permite el crecimiento que necesitamos. Al final en los Mundiales no somos capaces de avanzar en las Fases Finales", explicó.

