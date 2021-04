Rafael Márquez: 'Estuve muy cerca de fichar por el Real Madrid'

El destino estuvo cerca de ser otro para Rafael Márquez en el punto más alto de carrera, pudiendo llegar a vestir los colores del acérrimo rival del equipo al que defendió por siete temporadas.

El Káiser confesó que en su mejor momento en Mónaco, recibió ofertas del Newcastle inglés, así como del Real Madrid, club con el que estuvo cerca de fichar.

"Me acuerdo de dos ofertas importantes: una, del Newcastle a dos años de estar en Mónaco, y la segunda del Real Madrid que sí estuvo muy cerca. Estábamos por cerrar", reveló Márquez Álvarez en el podcast En Tus Zapatos de TUDN, con Adriana Monsalve y Geo González.

"Newcastle al final no me llamaba mucho la atención el futbol inglés porque en ese entonces se jugaba un futbol más físico, aéreo, no tanto de jugar con la pelota y estaba muy al norte de Inglaterra y a mi me gusta el sol y no todos los días nublados. Todo pasa por algo y llegó el Barcelona", apuntó el ahora técnico.

