Raúl Jiménez alabó el trabajo de Edson Álvarez en el Ajax

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, declaró que uno de los futbolistas que mejor la ha armado en Europa es el mediocampista del Ajax Edson Álvarez.

El '9' de los Wolves afirmó que su compañero en Selección Mexicana es un hombre que ha destacado por su buen trabajo en el cuadro neerlandés y que eso le ha abierto a otros mercados y clubes importantes que se han interesado por él.

En entrevista con TUDN, Jiménez señaló que "eso lo puede motivar más al saber que está en la mira, que nosolamente está en el Ajax sino que sus buenas actuaciones, porque le costó trabajo y se hizo de ese puesto, ahora es un titular que es visoreado por equipos importantes".

Además, Raúl Jiménez no dejó de lado que es un riesgo el ir a otro país y otro balompié, pero valora el riesgo de esos futbolistas que no tienen temor por brillar en Europa.

"Hay que aplaudirles que tomaron ese riesgo, que los equipos en México les dieron la oportunidad de salir, no les dieron tantas trabas, es lo que yo leo desde acá y me he enterado. Bien, verlos desde más jóvenes emigrar en el futbol europeo, tomar ese riesgo que es lo mejor porque estás compitiendo contras los mejores jugadores del mundo y eso lo que te hace crecer", sentenció el mexicano.

