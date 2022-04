Raúl Jiménez: Newcastle buscará reencontrarse con la victoria ante Wolverhampton

El Newcastle quiere dejar los últimos lugares de la tabla general de la Premier League ante el Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez, por lo que el entrenador Eddie Howe buscará preparar sus mejores partidos por mantenerse con vida en la competencia.

“Abrazo las victorias y amo ese sentimiento positivo, y quiero ver felices a otras personas, quiero ver a nuestros seguidores disfrutando del éxito. Esa es mi motivación para hacer el trabajo", declaró el timonel del Newcastle.

“Pero no creo que sea saludable para mí quedar atrapado en eso y convertirme en una persona de emociones extremas, no creo que eso vaya a ayudar a mis jugadores en absoluto, así que mantener la calma, usar mi cerebro para pensar lógica e inteligentemente, creo, son las cosas que necesito", agregó.

Por otra parte, ante los altibajos que ha tenido en la presente temporada, luego de siete victorias, 10 empates y 13 derrotas, Howe reconoció que perder un encuentro es muy doloroso; sin embargo, los hace más fuerte para salir con más garra a su siguiente duelo y ante los Wolves no será la excepción.

"No significa que no sienta la emoción porque la siento. Perder para mí es muy doloroso, pero es importante que no me deje atrapar porque entonces tengo otro juego para el que prepararme, así que me aseguro de hacer mi trabajo de manera efectiva para ayudar a los jugadores a desempeñarse en el próximo partido", concluyó.

