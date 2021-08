Raúl Jiménez: Wolverhampton se enfrentará a Nuno Espirito Santo y los Spurs

Raúl Jiménez se reencontrará con su exentrenador Nuno Espirito Santo en el juego de este día entre el Wolverhampton y el Tottenham.

El delantero mexicano dijo que el estratega portugués lo apoyó mucho tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre pasado, pues vivió momentos muy complicados en los últimos nueve meses, incluso, en los primeros no sabía si podría volver a jugar futbol.

“Va a ser bueno (enfrentarlo). Él también me ha apoyado mucho durante los últimos meses. Lo vi hace quizás tres semanas aquí. Me dijo que estaba muy feliz de verme jugar de nuevo”, mencionó.

El canterano del América brilló en la Premier League de Inglaterra durante el tiempo que fue dirigido por el actual técnico de los Spurs, pero ahora está trabajando con Bruno Lage.

Desde que sufrió el terrible accidente en el primer partido contra el Arsenal de la temporada 2020-21, el ‘Lobo de Tepeji’ ya no volvió a jugar bajo las órdenes del lusitano; sin embargo, se reencontraron en el campo de entrenamiento y en el Molineux Stadium.

"Quería que me volviera a tocar con él. Me dijo que quería que estuviera para la parte final de la temporada pasada, pero los doctores dijeron que todavía no era el momento de regresar", agregó.

Nuno Espirito Santo sacó lo mejor de Raúl Jiménez, pues en 110 partidos disputados marcó 48 goles y puso 18 asistencias; es decir, intervino de manera directa en 66 anotaciones de la manada.

"Lo conocí no hace mucho tiempo, le tengo una gran admiración, estaré encantado por verlo de nuevo y darle un gran abrazo", indicó.

