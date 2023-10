Santiago Giménez regresó al Feyenoord tras la participación en Fecha FIFA con la Selección Mexicana, donde no anotó en ninguno de los encuentros ante Ghana y Alemania, por lo que fue objeto de algunas críticas; sin embargo; el entrenador Arne Slot salió en defensa del tricolor.

"Yo no he visto nada de eso (críticas). Sipke (auxiliar técnico) vio gran parte del partido contra Alemania y hoy quería ver algunas imágenes con él. La versión corta que me trajo fue que (Santiago) tuvo grandes carreras en el sentido ofensivo", expresó Slot en conferencia previa al encuentro de mañana ante Vitesse.

Por otra parte, el estratega de los de Rotterdam destacó que el ‘Bebote’ sí tiene margen de mejora en el aspecto defensivo, pero es algo en lo que ya trabaja y ha mejorado con el pasar de los meses.

"Ya trabaja mucho más que cuando se unió a nosotros por primera vez, pero aún se pueden mejorar algunos detalles. Tampoco debes mirar imágenes con jugadores sólo para mostrar lo que están haciendo bien. Siempre hay un cierto equilibrio. Lo que entendí es que hizo algunas carreras excelentes y estuvo cerca de marcar un gol. No puedo decir mucho sobre esto sustancialmente", agregó el timonel del equipo neerlandés.

Contrario a la Selección Mexicana, en la que acumula cuatro partidos sin anotar, en Feyenoord vive un momento más dulce con racha de siete encuentros al hilo con gol que lo colocan como el máximo artillero de la Eredivisie con 12 tantos.