Santi Giménez: DT del Feyenoord afirmó que la "lesión no fue grave"

Santiago Giménez se lesionó en el calentamiento del Feyenoord y se perdió el partido contra el Shakhtar Donetsk, correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Europa League.

"La lesión de Giménez no fue grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento", indicó el entrenador Arne Slot, tras el partido contra Shakhtar.

“Se me acercó y me dijo que le molestaba el tendón de la corva y que era un pequeño riesgo jugar. Entonces le dije que no lo iba a alinear. Me gustaría poder jugarlo en la fase final de la temporada de uso”, agregó.

No obstante, el Feyenoord aún no comparte el parte médico del mexicano, quien atravesaba por un buen momento, fue titular en los últimos nueve juegos del conjunto neerlandés, mismos en los que marcó cinco goles.

Además, en puerta está la actividad con la Selección Mexicana. El entrenador Diego Cocca lo incluyó en su convocatoria para los juegos de este mes contra Surinam y Jamaica, de la Liga de Naciones de la Concacaf.

También se viene un duelo muy importante. Feyenoord enfrentará al Ajax, partido en el que estará en disputa el liderato de la Eredivisie.

Feyenoord empató a una anotación con el Shakhtar Donetsk. Todo se decidirá en el juego de Vuelta, que se realizará el 16 de este mes en el Stadion Feijenoord de Rotterdam, Países Bajos.

Fue un partido muy parejo. Los goles cayeron en los últimos minutos.

Los locales se pusieron arriba en el marcador con el gol de Yaroslav Rakitskyi, al 79. Los visitantes empataron con el tanto de Ezequiel Bullaude, al 88'.

Con este resultado, el equipo de los Países Bajos llegó a 17 partidos oficiales sin conocer la derrota, no cae desde el 27 de octubre de 2022.

