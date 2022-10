Santiago Giménez: Capitán del Feyenoord rechazó portar brazalete con colores de la bandera LGBT

Orkun Kokcu, capitán del Feyenoord, volvió a estar en el ojo del huracán luego de negarse a portar un brazalete de capitán con los colores de la bandera LGBT. Sin embargo, no será el único jugador de la Eredivisie que rechazara utilizar los colores de la campaña.

Tras generar polémica, el compañero de Santiago Giménez explicó los motivos por los que no llevará la cinta conmemorativa, que principalmente son religiosos, por lo que pidió una disculpa a los aficionados del futbol neerlandés.

"He decidido no utilizar el brazalete de arcoíris. Es importante recalcar que respeto a todos sin importar su religión, raíces o preferencias. Creo que todos son libres de hacer lo que quieran o sientan, entiendo muy bien la importancia de esta acción, pero por mis creencias religiosas no creo ser la persona correcta para apoyar esto", indicó el capitán del Feyenoord.

Asimismo, Kokcu mencionó que no se siente cómodo utilizando un brazalete con los colores de la bandera LGBT, sin embargo, espera que sus fans no se sientan decepcionados por sus creencias religiosas.

"Es por eso que no me siento cómodo usando la banda de capitán. Imagino que habrá gente decepcionada por mi decisión y para nada es mi intención. Entiendo que los sentimientos hacia mí no se desvanezcan con estas palabras, pero espero que mi elección por motivos religiosos sea igualmente respetada", señaló.

Como parte de una campaña llamada 'One Love' que busca apoyar los derechos de la comunidad LGBT, la Asociación Holandesa de Futbol y la Eredivisie solicitaron a los 18 capitanes del campeonato neerlandés portar un brazalete conmemorativo, no obstante, Orkun Kokcu y Redouan El Yaakoubi, del Excelsior Rotterdam, son los únicos que no lo llevarán puesto.

