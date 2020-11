Taufic Guarch: 'Esta es mi revancha para destacar fuera de México'

Después de una larga trayectoria en el Ascenso MX, hoy Liga de Expansión MX, en equipo como Mérida, Alebrijes de Oaxaca y Atlante, el delantero Taufic Guarch se aventuró a jugar en Nicaragua con el Real Estelí, la cual considera una buena oportunidad para destacar fuera de nuestro país.

"Hace un año mi último club había sido Atlante y mi representante me comentó que había una oportunidad de salir de México y cuando me dijo de Real Estelí se me hizo interesante porque ya lo había enfrentado en el 2012 y tomé la decisión junto con mis papás, que era una revancha para destacar fuera de México", reveló Guarch, en entrevista para Marca Claro.

El atacante nacido en Guadalajara, Jalisco, ya probó las mieles de la victoria al conseguir el campeonato en Nicaragua con El Tren del Norte en una Liga la cual destacó.

"Poder lograr el campeonato con ellos fue muy bueno. Sabía que era una liga difícil y últimamente me han tocado buenos partidos, va mejorando poco a poco, me ha ayudado para llegar a mí mejor versión", aseguró.

