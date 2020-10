Tecatito Corona: Layún explicó que el jugador del Porto no cambia de club porque es mexicano

Dudan de su 'magia' por ser mexicano. Miguel Layún, vigente jugador de Rayados y exelemento del Tri, reveló que a pesar del talento y el desempeño óptimo que muestra el Tecatito Corona en el terreno de juego, el elemento del Porto no termina de convencer a equipos de mayor 'calibre' para 'cambiar de aires' por su costo y nacionalidad.

A través de redes sociales, el zaguero mexicano respondió a una pregunta lanzada por el periodista David Faitelson, en dónde cuestiona por qué nungún equipo de Europa se animó a desembolsar los 30 millones de euros por el elemento de los Dragones en este Mercado de Verano.

"¡Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como él. ¿O me equivoco en mi percepción ???", explicó Layún.

Cabe recordar que el nombre de Tecatito Corona causó revuelo en las últimas horas por mostrar una gran versión de sus habilidades durante el juego ante los Países Bajos.

