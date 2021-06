Tecatito Corona: Porto no incluyó al mexicano en la presentación de su nuevo uniforme

Ouro Sobre Azul! O nosso equipamento alternativo para a época 21/22

Gold Over Blue ! Our alternative kit for the 21/22 season

https://t.co/ekCr3pPkC3#FCPorto #NBFootball #NewBalance #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/fQp2kL4NwL

— FC Porto (@FCPorto) June 26, 2021