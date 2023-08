'Tecatito' Corona se recuperó de su lesión y está listo para una nueva temporada con Sevilla

La lesión que sufrió Jesús Corona en su tobillo izquierdo en vísperas del Mundial de Qatar, le privó de importantes eventos tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana, pero el jugador del Sevilla aseguró que está listo para tomar revancha.

"He perdido muchas cosas buenas, el Mundial para mí era una revancha. Me perdí muchas cosas buenas con Sevilla, ahorita tengo la fortuna de ir por esa revancha, lo mismo me pasa con la Selección. Estoy 100 por ciento seguro que puedo llegar a ese nivel", dijo en conferencia de prensa.

Y a pesar de que 'Tecatito' no vivió en carne propia la transición en el banquillo del 'Tri' con Diego Cocca y Jaime Lozano, no se mantiene ajeno al proceso de la Selección y espera que le den continuidad al 'Jimmy', ya que ha tenido resultados favorables.

"Conocí a Cocca por videollamda, me pareció una persona franca, le fue mal desafortunadamente. Llega Jaime, veo al equipo contento con él, esperemos le siga yendo bien, lo sigamos teniendo", apuntó.

