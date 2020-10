Vasco Aguirre: 'En la MLS sí respeten los proyectos'

Javier Aguirre, extécnico del Leganés, aseguró que la MLS es una Liga que "sí respeta proyectos", donde tomó como ejemplo a Matías Almeyda, quien recibió mútiples goleadas y su respaldo en el San José continúa.

“Me atrae la MLS. Sí, he estado en contacto. Tengo un par de personas en Estados Unidos y hubo posibilidades y mi nombre estaba ahí. Decidieron otras opciones, pero en Japón y Estados Unidos mi nombre está.

“Imagina esa escena en México (las goleadas al equipo de Almeyda). En cuatro goleadas le hicieron 23 goles, eso en México es impensable. Nos acabamos al entrenador en dos segundos, todos empezando desde el seno interno”, explicó para ESPN.

Sobre la Liga MX, el Vasco mantiene su idea de no regresar, pues ya no conoce el balompié azteca como antes.

“Sí, mi decisión está firme. Son etapas. No me siento capacitado hoy. Veía un juego de Mazatlán y me dio pena, porque no conozco los 22 jugadores y no tengo seguimiento diario de la Liga. Para ir e igual no ayudar al que me contrata y en el campo comenzar a familiarizarme con los rivales, los árbitros”, mencionó.

De igual forma, el estratega de 61 años no descarta la posibilidad de ser directivo o participar en medios de comunicación.

“Si veo que pasa un tiempo y no me llama nadie comenzaría a tocar puertas en instituciones para ver en qué campo les puedo ayudar o incluso en los medios de comunicación. Es bonito ir a un Mundial y comentar partidos, compartir experiencias”, agregó.

