FIFA lanza abonos para el Mundial de Clubes que otorgarán derechos de compra para Copa del Mundo

A poco más de dos meses para que arranque el Mundial de Clubes 2025, FIFA puso a la venta abonos para asistir a juegos del torneo y que otorgarán derechos de compra para la Copa del Mundo de 2026.

El organismo detalló que esta oferta, la cual permitirá al comprador asistir a varios partidos, se divide en dos tipos de paquetes.

AP

El “Ticket Pack” incluye un boleto para dos partidos (a elegir) de la Fase de Grupos. En caso de elegir esta opción, el aficionado tendrá el derecho de compra para una entrada de solo un partido del Mundial de 2026.

Los rangos de precios varían mucho dependiendo de los encuentros seleccionados y la categoría de los asientos, pero la combinación más económica va desde los 120 dólares (aproximadamente 2 mil 400 pesos mexicanos).

Por otro lado, el “Super Ticket Pack” incluye acceso a 20 compromisos del certamen, entre ellos la Final o juego inaugural, y una Semifinal. Además, garantiza poder comprar un boleto para la Gran Final del Mundial 2026.

Al igual que el otro paquete, el costo final cambiará de acuerdo a los duelos elegidos y la zona de las localidades; la selección con menores precios ronda los 1900 dólares (aproximadamente 38 mil pesos mexicanos).

