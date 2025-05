Alphonso Davies mandó mensaje a Vancouver previo a la final de Concachampions

La esperada final de CONCACAF Champions Cup está a la vuelta de la esquina, con los equipos puliendo los últimos detalles de cara al juego del próximo sábado 31 de mayo en el estadio Olímpico Universitario (C.U).

El encuentro trae al Cruz Azul de México, contra el equipo canadiense del Withecaps. El ganador del encuentro tendrá su pase al Mundial de Clubes del 2029.

Poster oficial de final de la Concacaf|X:@TheChampions

APOYO DESDE ALEMANIA

A un día del encuentro, jugadores y fanáticos han mandado sus buenos deseos a ambos equipos, tal es el caso del lateral derecho Alphonso Davies, quien debutara en el equipo canadiense.

A través de un video, el jugador mandó sus mejores deseos al equipo blanco:

“Hola fans de los Whitecaps, les mando mis mejores deseos y buena suerte al equipo, traigan la copa a casa”, dijo el jugador en un video para las redes de la Concachampions.

Davies jugó un total de 82 partidos cn el equipo blanco, anotando en 12 ocasiones y dando 14 asistencias.

Hey, @WhitecapsFC! Alphonso Davies has a message for you 💪 pic.twitter.com/1zvquU3UW4

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 30, 2025