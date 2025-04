Álvaro Morata se deslinda de las apuestas ilegales de Nicolo Fagiola

La novela continúa y luego de que se diera a conocer que la Fiscalía de Milan que el nombre de Álvaro Morata está 'involucrado' con Nicolo Fagioli en sus problemas de apuestas deportivas ilegales, el delantero español desmintió que los hechos y señala que todo de lo que se menciona es mentira.

Morata en su paso por la Juventus | AP

En Italia revelado que Fagioli vendía relojes de lujo utilizando el nombre de Álvaro Morata para poder pagar sus deudas y financiar sus apuestas ilegales, sin embargo, en un breve pero contundente mensaje emitido en sus redes sociales, Morata mencionó que todo es mentira y la única relación que tiene con Fagioli es de amistad.

"He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que en lo único en que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él... Nunca he sabido nada de su situación", declaró Morata.

Álvaro Morata desea que Fagioli arregle todos sus errores

El delantero español volvió a recalcar que todo en lo que se relaciona es falso, pero dejó claro que Nicolo Fagioli sí es su amigo y desea que pronto su excompañero de la Juventus arregle todos sus errores que lo tienen en el ojo del huracán en los últimos años.

"Quiero mucho a Nicoló y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: Niego toda las informaciones que ha salido porque es FALSA. Gracias".

