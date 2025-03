Isco se sorprende por la sanción de LaLiga que le impedirá jugar contra el Barcelona

La victoria en el Derbi Sevillno a le costó bastante cara al conjunto Verdiblanco, quienes a pesar de celebrar los tres puntos obtenidos ante Sevilla, el Real Betis Balompié no podrá contar para el próximo partido con el capitán y estrella del equipo, Isco Alarcón, esto debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Al minuto 55' Isco Alarcón trató de robar el esférico a Juanlu para cortar el ataque de Sevilla, sin embargo el mediocampista español cometió falta y el árbitro decidió sancionar con falta y tarjeta amarilla, la quinta en la temporada del capitán del Betis, quien por este motivo recibirá la suspensión de un juego por parte de LaLiga y se perderá el duelo ante Barcelona.

Ante esta costosa sanción, Isco Alarcón expresó su sorpresa ante los medios de comunicación y en conferencia de prensa mencionó que la amarilla le parecía injusta pues había tocado el balón.

"Me ha sorprendido, pensaba que no iba a pitar falta porque tocó balón y él me dice que me lo llevo todo por delante, no sé, lo tengo que ver", declaró Isco Alarcón.

Aficionados del Betis piden a LaLiga perdonar sanción a Isco

Al tratarse de un partido tan importante como lo es jugar ante Barcelona, aficionados del Betis piden a LaLiga que se retire la tarjeta amarilla para Isco Alarcón y por ende, se le retire la sanción para que pueda jugar ante Barcelona el próximo fin de semana, algo similar a lo que sucedió con Anthony esta misma temporada.

Cabe señalar que aquella sanción que LaLiga le perdonó a Anthony fue producto de una tarjeta roja y la de Isco es debido a una acumulación de tarjetas amarillas, por lo que no se trata de la misma situación.

