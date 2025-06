Javier Tebas advierte al Barcelona que aún no podrá inscribir sus fichajes: “No están en la norma 1:1”

A pocos días de comenzar la pretemporada, el Barcelona ha recibido un nuevo golpe en su intento por reforzar la plantilla. A pesar de los esfuerzos de la directiva comandada por Joan Laporta y Deco, las restricciones económicas impuestas por LaLiga vuelven a frenar los planes blaugranas. Así lo dejó claro el presidente del organismo, Javier Tebas, quien lanzó varias advertencias en torno a la situación financiera del club y sus recientes movimientos en el mercado.

Barcelona aún no puede inscribir a Joan García | AP

Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con el supuesto fichaje del arquero Joan García, por quien el Barça habría pagado recientemente los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión al Espanyol. Sin embargo, Tebas asegura que, por el momento, el portero no puede ser inscrito.

“Fichar jugadores es un proceso distinto a inscribirlos en LaLiga”, explicó Tebas en entrevista. “El Barcelona no está en la norma 1:1. Creo que el otro día anunciaron el pago de la cláusula de Joan García, pero no sé si ya lo han hecho, yo no me entero mucho... Una cosa es que lo haga oficial y otra cosa es que lo puedan inscribir”.