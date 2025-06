Javier Tebas, presidente de LaLiga, pide desaparecer el Mundial de Clubes: “No hace falta otro torneo”

Esta edición del Mundial de Clubes con el nuevo formato y 32 equipos compitiendo por primera vez en la historia del certamen, es algo que hasta el momento a los aficionados de todo el plante está resultando bastante atractivo, sin embargo, hay altos directos en el futbol mundial que no ven con buenos ojos este torneo y su deseo es eliminarlo.

Nuevo formato del Mundial de Clubes | AP

Javier Tebas, actual presidente de LaLiga en España, no ocultó su descontento ante esta nueva competición y la cataloga como un ‘torneo de pretemporada’, además de señalar que es una competición que se creó solamente para la recaudación de dinero.

“Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol. No lo estoy viendo. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano, no vi intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro", declaró Tebas en una ponencia en la ESADE Business School de Madrid.