Lamine Yamal advierte al Inter: “Lo daremos todo en Milán”

Con tan solo 17 años de edad, Lamine Yamal fue el mejor futbolista del Barcelona en su primer partido de Semifinales de Champions League y luego de rescatar el empate ante el Inter de Milán, el juvenil español mandó un mensaje de confianza hacía los aficionados culés.

Lamine Yamal anota gol en Semis de Champions League | AP

El resultado está para cualquiera y para avanzar a la Final el Barcelona se ve obligado a ganar en San Siro la siguiente semana, a pesar de esto, Lamine Yamal externó mucha confianza en su equipo y señaló que irán a darlo todo a Italia.

"Estoy agradecido a los elogios, es bueno que valoren mi trabajo, pero sólo pienso en el fútbol y en descansar porque lo daremos todo en Milán, hemos sido superiores pese al empate y sólo pensamos solo en ganar”, mencionó Lamine Yamal.

Barcelona irá por la victoria en Milán | AP

Lamine Yamal aclara su lesión previa al Barcelona vs Inter de Milán

Durante el calentamiento previo al pitazo inicial del partido, Lamine Yamal dejó a su equipo en el campo y acudió a los vestidores debido a una molestia muscular. En conferencia de prensa post partido, Yamal aclaró que no se trató de nada grave y pudo disputar el encuentro sin inconveniente, por lo que no hay preocupación sobre su estado físico.

"He notado algo raro en un chut en el calentamiento y me fui al vestuario, pero he podido jugar el partido bien”, declaró Lamine Yamal.

Lamine Yamal encendió las alarmas en el calentamiento | AP

