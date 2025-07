¡Let's ready to rumble! Michael Buffer fue el presentador oficial del Fluminense vs Chelsea

El Mundial de Clubes 2025 ha traído un algunas innovaciones para las previas de los partidos jugados en el torneo. La primera de ellas, la presentación de los jugadores uno a uno antes de saltar al campo; la otra, prácticamente teniendo que ver con lo mismo, con la atípica formación de los jugadores antes del saludo protocolario.

Ahora, la más reciente de estas innovaciones se dio en el duelo de Semifinales entre Fluminense y Chelsea, pues con todos los detalles listos para llevar a cabo el partido, FIFA ahora añadió la inconfundible voz de Michael Buffer, famoso por presentar a los boxeadores antes de comenzar alguna de sus peleas.

La presentación fue más que breve, incluso sin rebasar los 20 minutos; durante su presentación, Buffer se limitó a decir: "Ladies and gentlemen, let's ready to rumble", para posteriormente darle paso al juego.

