Luis Enrique le responde con todo a la prensa previo enfrentar al PSG: "¿Creen que me regalaron el carné de entrenador?"

Con su estilo directo y sin pelos en la lengua, Luis Enrique enfrentó las críticas de la prensa francesa previo al partido de Ida entre PSG y Arsenal en las Semifinales de la Champions League. El entrenador español dejó en claro que no le afectan los cuestionamientos tras la reciente derrota en la Ligue 1, y defendió el crecimiento de su equipo a lo largo de la temporada.

Luis Enrique y su cuerpo técnico en el entrenamiento parisino ı AP

Luis Enrique: "Mi equipo es el que más me gusta"

Luis Enrique no se guardó nada cuando le preguntaron sobre el Arsenal: "Es de los mejores equipos de Europa, tiene un entrenador que trabaja muy bien y nada más. No voy a decir nada más ni bueno ni malo del rival. Mi equipo es el que más me gusta."

Sobre el bajón en la liga local, el técnico fue claro: "No estoy para nada preocupado." Además, recalcó que el PSG ha tenido una evolución notable desde el inicio de la temporada, gracias a una Fase de Liga muy intensa en la Champions: "Tuvimos partidos que parecían Finales de Champions, eso nos ayudó a elevar el nivel. Hoy somos un mejor equipo".

Paris Saint-Germain visita Londres en Semis de Champions ı AP

Firme ante las críticas

Uno de los momentos más comentados fue cuando Luis Enrique encaró a la prensa con humor y determinación: "Soy como un corcho. Pueden tirar todos los datos negativos que quieran que yo les tengo preparados datos positivos." Y remató con una frase que rápidamente se volvió viral: "¿Creen que me siento aquí porque me han regalado el carné de entrenador?"

El español también aclaró que el ambiente dentro del club y entre los aficionados es positivo:

"La gente está feliz, disfrutan del equipo, no me piden ganar la Champions, ya disfrutan el camino. Eso es una gran motivación."

Luis Enrique ganó la UEFA Champions League en 2015 con el Barcelona ı AP

