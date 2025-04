Pep Guardiola sobre la actualidad de su equipo: “Nuestra temporada no ha sido buena”

Pep Guardiola y Manchester City no pudieron hacer grandes cosas esta temporada. Después de ser siempre uno de los favoritos, tanto en Champions League y Premier League, el equipo de los Ciudadanos sólo aspira a ganar la FA Cup esta campaña.

En conferencia de prensa, después de su victoria ante Nottingham Forest en FA Cup, Guardiola fue cuestionado sobre la actualidad de su equipo. El reportero, preguntó que si ganar la copa y clasificar a Champions League salvaría la temporada del equipo Celeste; a lo que Pep contestó tajantemente.

Pep Guardiola | AP|

“No, lo he dicho muchas veces. No. La temporada no ha sido buena estamos a mil millones de puntos del Liverpool, vamos, no es buena, la temporada no ha sido buena. Mira la Champions League, dos partidos ganamos. Siempre fuimos una máquina en eso y no hemos sido buenos”, comentó entre risas Guardiola.

Manchester City está en puestos de Copa de Europa, con 64 puntos. El equipo de Guardiola se encuentra en la cuarta posición, aunque con jornadas por jugar, su futuro no está definido aún.

Pep Guardiola | AP|

Final ante Crystal Palace

En una final atípica en el futbol inglés, los Ciudadanos se enfrentarán a un equipo que ha dejado a propios y extraños con la boca abierta. Crystal Palace volverá a jugar una final de FA Cup, después de 9 años de ausencia.

