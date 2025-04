Mbappé, suspendido un partido tras roja vs Alavés; podrá jugar Final de Copa del Rey

El pasado sábado, durante la Jornada 31 de La Liga de España, el delantero francés, Kylian Mbappé, fue expulsado en el minuto 38 tras una dura entrada al futbolista del Alavés, Antonio Blanco.

Mbappé, dejó en inferioridad numérica al cuadro merengue, sin embargo, el Real Madrid logró sacar la victoria con un marcador de 0-1 en Mendizorroza.

Mbappé con Bellingham|X:@KMbbape

KYLIAN JUGARÁ FRENTE AL BARCELONA

Las especulaciones sobre una posible sanción de más de un juego para el francés, no se hicieron espera, pues, diversos medios aseguraban que por la gravedad de la falta, el atacante de Madrid se iría suspendido múltiples encuentro, sanción que lo dejaría fuera de la final de la Copa del Rey. Sin embargo, La Liga confirmó que solo se perderá un juego.

🚨 Kylian Mbappé, suspended for 1 La Liga game after red card vs Alavés — reports @aranchamobile.



He’s gonna be available for El Clásico vs Barça. pic.twitter.com/AbIaN46nXW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2025