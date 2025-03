Monterrey presenta su tema oficial como ciudad sede del Mundial 2026

Este miércoles, a través de un comunicado de X, la página de la FIFA presentó de manera oficial el que será el tema de la ciudad de Monterrey, uniéndose a Kansas City, Vancouver, Boston, Toronto y CDMX, que ya cuentan con su tema.

Monterrey, sede del Mundial 2026 | X: @MonterreyFWC26

Con el sonido norteño tradicional y el acordeón en su máximo esplendor, el productor y DJ Toy Selectah, trae el sonido característico de la Sultana del Norte, que promete: “hará bailar a la afición que los visiten”.

Cada ciudad ha elegido a un productor para crear su tema oficial, en el caso de Monterrey es Alejandro Hüt, quien por su parte fue el quién eligió a Selectah para darle forma al sonido de la sede regiomontana.

“Monterrey se ha distinguido por su música norteña” resalta Hüt, quien asegura que el mejor para llevar a cabo esta tarea era Selectah, debido a la gran trayectoria que tiene y el aprecio que tiene hacia él.

🎵 Monterrey is ready!



🇲🇽 @MonterreyFWC26's #WeAre26 Sonic ID is out now, featuring local-talent @archtoyselectah!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 12, 2025