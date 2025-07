Niko Kovac admite que Rayados puede complicarle el partido de Octavos a Borussia Dortmund

Rayados de Monterrey es el único equipo mexicano que se ha metido a la ronda de Octavos de Final del Mundial de Clubes; su rival será el equipo alemán, Borussia Dortmund, dirigido por Niko Kovac, un viejo rival, y a la vez amigo del futbol mexicano, pues en su paso por Eintracht Frankfurt tuvo a su mando a dos jugadores aztecas.

Kovac ha dirigido antes a Bayern y Frankfurt en Bundesliga ı AP

Kovac espera unos Rayados fuertes

El estratega del Dortmund sabe que su duelo ante los Monterrey no será sencillo, por lo que espera un equipo fuerte que además de lucha en el juego; Kovac también fue contundente en decir que espera ver a la estrella de los regios, Sergio Ramos.

"Estamos en un torneo de clubes, esperamos un partido difícil y esperamos pasar a la siguiente ronda mañana. Veremos a Monterrey mañana durante los 90 minutos, quizá 120. Debemos ir por ellos, estamos convencidos que daremos el 100% y al final veremos qué sucede", declaró el entrenador.

Indicaciones de Kovac en un duelo de Fase de Grupos ı AP

"Lo que esperamos mañana es un equipo muy fuerte, muy bueno tácticamente, estructurado. Han jugado de diferentes maneras. Así que necesitamos reaccionar sobre la marcha", agregó.

Recuerdos de sus expupilos: Marco Fabián y Carlos Salcedo

Niko Kovac dirigió a dos mexicanos en el Eintracht Frankfurt: Marco Fabián y Carlos Salcedo, con quienes incluso llegó a conseguir el título de la DFB Pokal ante el Bayern Múnich; acerca de esto, el croata también opinó.

Kovac estuvo a cargo de dos jugadores mexicanos en Bundesliga ı MexSport

"Sobre los otros jugadores que mencionas me gustaban mucho, tuvimos buenos momentos con Frankfurt, entonces no sé exactamente qué está haciendo Marco Fabián ahora, pero como dije, me gustaban mucho como humanos y también fueron muy buenos jugadores", concluyó.

