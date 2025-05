Paulo Dybala abre la puerta para jugar en Boca Juniors: "Paredes me presiona todos los días"

Paulo Dybala, actual figura de la Roma, sorprendió con unas declaraciones que ilusionan a los hinchas xeineizes.. En una entrevista con el canal Los Edul, el cordobés manifestó su deseo de jugar en su país antes de retirarse y no descartó la posibilidad de ponerse la camiseta de Boca Juniors, club del que fue hincha su padre.

Paulo Dydala, jugador de la Roma | AP

“Por no haber jugado en la Primera de Argentina, lo tengo en mente jugar. Pero no sé si va a pasar. Paredes me presiona todos los días para jugar en Boca”, confesó entre risas, en referencia a su compañero y compatriota Leandro Paredes, quien también juega en el equipo romano.

Dybala nunca debutó en la Primera División del fútbol argentino, ya que emigró a Europa siendo muy joven tras su paso por Instituto de Córdoba. Sin embargo, reconoce que la idea de regresar al país lo seduce: “A mí me encantaría jugar en Argentina. Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté. Lo pienso en jugar en mi país”.

Dyabala abre la posibilidad de jugar en Boca Juniors | AP

En otro pasaje de la entrevista, el delantero agregó una anécdota sobre la presión de Paredes: “Hablamos con Lea en las vacaciones, me pidió que me quede con él para ver a Boca contra Benfica en Miami. Le dije que no sabía. No sé… la puerta para volver a Argentina la dejo abierta, me encantaría”.

La historia familiar también juega un papel importante en su vínculo emocional con Boca Juniors. “Mi viejo era fanático de Boca. Tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de River e Independiente. Yo era el más chico y me llevaba a ver a Boca. A los 10 años me fui a Instituto”

