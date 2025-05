Alajuelense tras exclusión definitiva del León para el Mundial de Clubes: “Se ha hecho justicia”

El TAS falló en contra del León para el Mundial de Clubes de la FIFA, y Alajuelense también se quedó con las ganar de poder entrar como opción en reemplazo del conjunto mexicano; sin embargo, el conjunto tico aseguró que no fue una derrota.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

León l CRÉDITO:IMAGO7

Tras la resolución y la oficialización de la exclusión de La Fiera el conjunto rojinegro emitió un comunicado aseguró que se hizo justicia: “Este proceso reafirma la actitud valiente de nuestra institución de dar la cara, alzar la voz y realizar las luchas que sean necesarias, por difíciles que estas sean”.

Alajuelense reafirmó su valentía para resaltar la transparencia en el balompié: “Desde el inicio denunciamos con claridad la multipropiedad de clubes, una práctica que compromete la integridad de las competiciones y debilita la confianza en el futbol como deporte global.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

Alajualense l CRÉDITO X:ladcr

Un club sin miedo

LDA aseguró dentro de su comunicado que no tuvieron miedo al buscar la justicia: “Esta resolución, no borra los argumentos ni las razones que nos movieron. Al contrario: consolida nuestra imagen como un club que se atreve a llevar a cabo cualquier tipo de proceso, sin importar lo difícil que pueda ser, y que no le teme a la incomodidad de decir la verdad”.

LDA l CRÉDITO X:ladcr

Mensaje a la afición

Finalmente catapultaron con el mensaje a su afición tras no poder entrar al torneo como lo buscaron: “La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa…”.

“Gracias a nuestra afición por sostenernos con su energía inquebrantable. Esta no es una derrota. Es un capítulo de lucha que nos hace más fuertes”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ CELEBRA EL 5 DE MAYO CON TACOS