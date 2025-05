León 'estalla' tras quedar fuera del Mundial de Clubes: "Ningún principio deportivo existió"

¿América o LAFC? Por ahora no está claro qué equipo ocupará el lugar de León en el Mundial de Clubes. Lo que sí es seguro es que los principios deportivos del torneo de la FIFA se perdieron por completo. Al menos en la persepectiva de la Fiera.

Tras la resolución negativa del TAS y quedar excluido del certamen internacional, el equipo esmeralda publicó un comunicado para criticar y cuestionar a los involucrados en la decisión. Aunque lo hizo sin señalar nombre puntuales.

"La sentencia fue muy dura, los rivales muy influyentes, la presión muy intensa y los intereses muy altos; como Institución asumimos el costo y las consecuencias de un proceso así", comienza el comunicado de los Panzas Verdes, que destacaron que quien más pierde con la decisión es el aficionado.

León no disputará la primera edición del nuevo Mundial de Clubes | X: @FIFACWC

"Aficionados y futbolistas merecían más respeto por parte de un organismo dedicado a promover el deporte, pero desde el inicio, ningún principio deportivo existió en este caso", añade el texto.

¿Pedrada al América? León señala que no era cuestión de dinero

Por otra parte, la Fiera aseguró que la lucha por su lugar en el Mundial no era por poder ni por dinero. "Peleamos hasta el final por estar ahí porque como organización deportiva buscamos la gloria que solo puede ganarse, defenderse y merecerse en una cancha".

"El dinero va y viene, el tiempo se recupera, el futbolista sigue luchando y el aficionado jamás abandona, pero el honor, ese no se toca: durante las últimas semanas nos han señalado, estigmatizado y difamado, este es el mayor daño causado a un equipo que siempre ha competido con humildad y honradez", enfatizó.

La Fiera no ganó el caso ante el TAS | IMAGO 7

León lamentó falta de deportividad en resolución del TAS

Por último, el club esmeralda aseguró que se enfocarán en buscar de nuevo en cancha los que "les arrebataron". Además que reiteró que, sea el equipo que sea el que tome su lugar, carecerá de valores deportivos.

"No tengan duda, mientras nadie vuelva a impedirlo, lo haremos. Sabemos que un equipo debe sustituirnos en el Mundial de Clubes, deseamos que los valores deportivos que en este caso no le llevarán ahí, sean honrados y respetados, no puedan ser vendidos ni comprados por nadie", sentenció.

León publicó un comunicado tras quedar fuera del Mundial de Clubes | X: @clubleonfc