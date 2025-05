Raúl Jiménez rechaza reforzar al América

Enfocado en la Selección Mexicana. Con la temporada casi por terminar, los jugadores comienzan a pensar en el verano y entre ellos está Raúl Jiménez quien apunta a ser titular indiscutible para el Tricolor en la Copa Oro. Sin embargo, el delantero del Fulham también ha llamado la atención par ser un posible refuerzo para un equipo mexicano en el Mundial de Clubes.

El actual nivel de Raúl Jiménez no ha pasado desapercibido y con Fulham no compitiendo en verano, el mexicano tiene la oportunidad de no sólo representar al Tricolor, sino que también podría ir a la nueva edición del Mundial de Clubes de la FIFA.

Ha tenido una buena temporada | AP

A pesar de la importancia del torneo, Jiménez dejó en claro que, primero depende de la aprobación del Fulham, y segundo, en estos momentos no está interesado en reforzar a un club para el torneo veraniego de la FIFA. De acuerdo con el ‘Lobo’, prefiere ir a la Copa Oro en busca de acercarse al récord goleador de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

“No sé si el Fulham me daría permiso de ir al Mundial de Clubes con América porque es diferente ir a la Copa Oro con la selección mexicana que es prácticamente obligatorio que me tienen que prestar, pero lo vería difícil.

Quiere disputar la Copa Oro | MEXSPORT

“Estando la Copa Oro y estando el récord al alcance de goles en la selección es una buena oportunidad para seguir acercándome, entonces creo que en este momento y viendo las cosas como están (prefiero) la Copa Oro”, comentó para TUDN.

Está enfocado en el Tricolor | MEXSPORT

América aún no clasifica

Es importante mencionar que, a pesar de ya estar pensando en posibles refuerzos para el Mundial de Clubes, América aún no tiene su lugar asegurado. Actualmente están a la espera de la resolución del TAS para saber si León podrá o no ir al torneo. En caso de que el fallo sea en contra de la Fiera, América y LAFC disputarán un encuentro para obtener el último boleto al certamen.

