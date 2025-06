River Plate sufre sensible baja previo a juego contra Rayados

Después de su gran exhibición en el pasado juego ante Inter de Milán, las buenas noticias continúan para los Rayados de Monterrey, pues de cara a enfrentar al cuadro argentino, River Plate, los argentinos han hecho oficial la baja de su delantero, Sebastián Driussi.

Driussi anotó uno de los tres goles del cuadro millonario en su empate ante el Benfica, sin embargo, esta anotación terminó por marcar su destino para este Mundial de Clubes.

Gol de Driussi ante Urawa Reds|AP

EL GOL QUE COSTÓ UN TORNEO

Iniciando el segundo tiempo; un error orquestado por la zaga defensiva del Urawa Reds, el delantero nacido en San Justo, Argentina, saltó para rematar en dos ocasiones hacia portería, en su segundo salto tras rematar y colocar un certero cabezazo en la red, el tobillo del futbolista terminó por doblarse debido a la mala caída.

Ante la situación, los futbolistas de River no celebraron por auxiliar a su compañero para que solo tres minutos después terminará siendo sustituido por su compañero, Miguel Borja.

𝗧𝘄𝗼 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀, 𝘁𝘄𝗼 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀! 👊@RiverPlate double their lead through Sebastián Driussi.



Catch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/L3zwfDISv1

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 17, 2025