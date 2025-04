Rodrigo Huescas se declara culpable en Tribunal de Copenhague; el mexicano espera su sentencia

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y Rodrigo Huescas compareció ante el Tribunal de la Ciudad de Copenhague, donde el jugador mexicano se declaró culpable por los actos realizados el pasado 25 de enero, así lo informo la Selección Mexicana mediante un comunicado.

Rodrigo Huescas, lateral del Copenhague | fck.dk

De acuerdo a la información proporcionada por la FMF, el canterano de Cruz Azul asume la responsabilidad por conducir a exceso de velocidad por las calles de Dinamarca y será el próximo 5 de mayo cuando se conozca la sentencia de Rodrigo Huescas.

“Rodrigo Huescas compareció hoy ante el Tribunal de la Ciudad de Copenhague, donde se declaró culpable y arrepentido por haber conducido a 110 km por hora en una zona de 50 km por hora, motivo por el cual aprende de su error. El veredicto de la sentencia se conocerá el lunes 5 de mayo a las 13:00 horas”, menciona el comunicado.

Rodrigo Huescas, lateral de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cuál podría ser la sentencia para Rodrigo Huescas en Dinamarca?

Desde que se dio a conocer la noticia sobre la mala conducta de Rodrigo Huescas en Dinamarca, el propio Copenhague dio a conocer que el lateral mexicano podría ser condena a pasar hasta 20 días de presión sin libertad condicional.

Extraoficialmente, medios locales también han manejado la posibilidad de que la sentencia de Rodrigo Huescas sea una deportación de Dinamarca y el futbolista podría ser obligado a volver a México, aunque como ya fue mencionado, esta no es una versión oficial y habrá que esperar al próximo 5 de mayo.

Huescas espera su sentencia en Dinamarca | fck.dk

