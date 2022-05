Liga de Expansión: Raya2 anunció a Nicolás Sánchez como su nuevo entrenador

Raya2 le volverá a dar una oportunidad a un exjugador de Monterrey en los banquillos. Ahora la filial de Rayados anunció en redes sociales que Nicolás Sánchez, exdefensor argentino, será el nuevo estratega del equipo de la Liga de Expansión.

"No esperaba que llegara tan rápido la oportunidad en un club y una ciudad tan querida como Monterrey, es interesante que los chicos del club tengan este espacio de competencia", dijo Sánchez, quien vivirá su primera experiencia como estratega.

| "Mi gran ilusión también es, aportar mi granito para el Club, para seguir fortaleciendo las bases, para ser parte de este crecimiento", D.T. Nicolás Sánchez #Raya2Expansión #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/aXuM8HOQuz — Raya2 Expansión (@Raya2CFM) May 18, 2022

Nico Sánchez es considerado una leyenda en la institución, pues es el defensa con más anotaciones en la historia, ya que en 179 partidos disputados marcó en 42 ocasiones. El argentino dejó al equipo en el 2021 tras obtener la Concachampions, posteriormente regresó a su país con Godoy Cruz de su país para retirarse.

"Yo voy por todo, también saber escuchar, no pienso que me las sé todas y se hará lo que yo diga porque yo he jugado, simplemente entendernos, lograr una comunión entre todos. Mi gran ilusión es aportar mi granito al club para seguir fortaleciendo las bases, voy a dejar todo lo que es Nicolás para que le vaya bien al club", sentenció.

