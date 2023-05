Arrancó la serie de Cuartos de Final entre Raya2 y Atlante, y lo hizo sin ventaja para ninguno, pues en la Ida empataron a uno.

La defensa del título azulgrana continuó y ahora había que hacer todo lo posible por 'deshacerse' del Monterrey en la Liga de Expansión, y el primer paso tenían que darlo en el juego de Ida.

Y de inicio los Potros de Hierro lo hicieron, con todo y la baja de Christian Bermúdez, quien está lesionado; sin embargo, a cuatro minutos de juego, Daniel López aprovechó un error de la zaga regia y puso adelante al Atlante.

#NoTeLoPierdas ¡LAZ de @Atlante! ¡Llegó el Primero! En los primeros minutos del partido, Daniel López saca este potente zurdazo que se convierte en el 0-1 para el cuadro azulgrana.#4tosDeFinal Ida #Clausura2023 pic.twitter.com/c0udTxjdvK — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) May 4, 2023

Poco tiempo después (9') se marcó un penalti a favor de Raya2, pero lo desperdició Ángel Zapata, pues el 'Gansito' Hernández, portero azulgrana, atajó la pelota.

Transcurrió el tiempo y los de la Ciudad de México supieron cuidar su ventaja, pero no ampliarla porque y no pudieron generar ninguna opción que les diera otro gol. En tanto que los regios llegaron varias veces pero no podían empatar el juego. Hasta que ya pasados los 80 minutos, Gustavo Sánchez se metió entró entre los centrales atlantistas y marcó el empate.

#NoTeLoPierdas ¡GL de @Raya2CFM! ¡La Igualada! En la recta final del partido, Luis Sánchez define frente al marco azulgrana para anotar el 1-1 en el BBVA.#4tosDeFinal Ida #Clausura2023 pic.twitter.com/5tv4wsOG2B — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) May 4, 2023

Ahora el sábado al mediodía en el Estadio de la Ciudad de los Deportes se tendrá que definir al ganador que se mantendrá rumbo al Campeonato de la Liga de Expansión.

