Liga de Expansión: Tampico Madero, con la mira puesta en Celaya antes que en la Final

Listas las Semifinales de la Liga de Expansión. Luego de derrotar a Mineros de Zacatecas en los Cuartos de Final, el Tampico Madero ya piensa en el Celaya, equipo al que enfrentará en las Semifinales del certamen. Así lo confirmó el técnico del equipo, Gerardo Espinoza, quien, pese a que se visualiza como Campeón, aseguró que primero deben pensar en el conjunto guanajuatense.

“Nosotros hemos venido todos los partidos compitiendo de buena manera, hemos luchado, hemos estado a la par de todos los rivales, y yo solamente visualizo eso (el campeonato) pero yo siempre lo he mencionado, que nosotros siempre vamos en cada uno de los partidos, siendo cada uno de ellos el más importante y en esta ocasión, no puedo estar jugando una Final, si antes no gano una Semifinal y el primer partido que nos corresponde el día de mañana (hoy) es el más importante y sobre el cual estamos todos enfocados en este momento”, declaró el entrenador en entrevista para RÉCORD.

El estratega de la Jaiba Brava, reveló cual será la clave para poder superar la serie y avanzar a la Final, la cual consiste en mantener el estilo de juego que han mostrado a lo largo de la campaña, así como imponer condiciones sobre el rival y saber manejar los ritmos tanto del partido de ida, como el de vuelta.

“En los partidos durante todo el torneo hemos jugado siempre de la misma manera siempre buscando y preparando todo para ganar y para buscar una mejora en los jugadores, tanto en lo individual como en lo colectivo e ir paso a paso. Este tipo de circunstancias nos ha llevado a estar en esta etapa, nosotros tenemos que seguir en esta misma tónica, intentado hacer nuestro futbol, tratando de imponer condiciones, manejando los ritmos de los partidos y de alguna manera estaremos más cerca de obtener un triunfo al final del partido”, explicó.

Por su parte, Atlético Morelia y el Atlante se encuentran en la otra llave y se enfrentarán en busca de su boleto a la Final.

