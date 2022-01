Mario García: 'Yo le aporté mi experiencia en el Ascenso a Maradona en Dorados'

La figura de Diego Armando Maradona fue, es y será motivo de inspiración y aprendizaje para más de una persona, tal es el caso de Mario García, entrenador del Atlante quien trabajó codo a codo con el astro argentino en la dirección técnica de Dorados de Sinaloa.

En 2018, el emblemático exjugador albiazul llegó al banquillo del conjunto sinaloense para comenzar su trayectoria en la Liga de Ascenso del futbol mexicano y con él, arribó a puerto Mario García, quien ya contaba con conocimientos del balompié nacional y fue el encargado de apoyarle durante su dirigencia.

"Llega Maradona, llego junto con él y no sabes el tiempo que nos ahorramos y el tiempo que se invirtió en mejorar al equipo por la experiencia que yo le pude dar a Diego en esa llegada a Sinaloa, un tipo con tantos años dirigiendo en el ascenso, para Maradona fue oro puro", declaró en entrevista para RÉCORD.

La incorporación de Maradona al futbol mexicano dejó un buen sabor de boca, pues a pesar de no haber conseguido el título de ascenso, se proclamó subcampeón en dos ocasiones, mérito que fue resultado de la combinación de sus aptitudes como entrenador y del conocimiento que García ya tenía del futbol mexicano.

"Él llegó y de forma automática dio resultados porque tuvo esa ventaja y esa humildad de decir: 'a ver, voy y necesito a alguien que conozca la idiosincrasia, el torneo en el que voy a competir, el equipo, a los jugadores donde voy a dirigir’, fue ahorro de tiempo y resultados inmediatos", apuntó.

Sin embargo, el estratega azulgrana consideró que esto no sucede actualmente en el máximo circuito, en donde dijo llegan jugadores extranjeros que no consiguen despuntar debido a la poca adaptación que llegan a tener, situación que no sucedió con Maradona.

"Lo que está pasando en primera es que llegan muchachos extranjeros jóvenes y les está costando la adaptación horrores. Pasó con Maradona, inteligentemente la gente de Dorados con la cual tenía y tengo una gran amistad y un gran aprecio, en el momento que viene Maradona, yo estaba en un equipo de segunda que ni me pagaban y me buscan inmediatamente”, dijo.

