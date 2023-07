Mikel Arriola destaca trabajo hecho en Liga de Expansión: 'Le damos el valor justo al torneo'

Hoy arranca el Torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión el cual será de los últimos bajo este concepto, ya que en enero será el torneo de la categoría Sub 23, para lo cual la familia del futbol mexicano está trabajando, pues debe quedar bien establecido el formato, y así lo explicó a RÉCORD Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.

"Es un proceso muy rico porque tenemos que hacer calendario y reglamento de la nueva liga que es Expansión que va a integrar 18 equipos Sub 23, entonces estamos integrando a la plática a los equipos de Expansión, los equipos de Sub 20 hoy y los equipos de Primera División para que generemos, primeras protecciones a las generaciones que están en medio del proceso.

"Y segundo, para que le demos el valor justo que va a tener la competencia. Los equipos de Expansión se van a revalorar porque van a tener mucho mejor guía del partido porque van a ir los 18 equipos más importantes de México, una liga que tiene 100 millones de aficionados", explicó.

Asimismo, Arriola detalló que los ajustes en el torneo, aun de Expansión y próximamente Sub 23, incluyen también cuestiones comerciales. Además de que dijo, están priorizando lo deportivo.

"Tiene también la oportunidad comercial de cómo vamos ahora a salir con el contrato de Expansión de derechos de transmisión y en lo deportivo tiene que quedar absolutamente equilibrado y que vamos a subir a la Asamblea de diciembre con la unanimidad tanto de Expansión como de los equipos de liga (Primera División y Sub 20 o Sub 23)", señaló el presidente ejecutivo de la Liga MX.

Cabe la pena mencionar que Atlante es el único que hasta el momento cuenta con los requisitos de la certificación, pero hasta que haya al menos cuatro equipos que lo tengan, se reactivará el ascenso.

JORNADA 1 LIGA DE EXPANSIÓN

Venados vs. Coyotes

Tapatío vs. Cancún FC

Correcaminos vs. Dorados

Tepatitlán vs. Cimarrones

Mineros vs. Atlético Morelia

Atlante vs. Leones Negros

Atlético La Paz vs. Celaya

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NICOLÁS VIKONIS, NUEVO PORTERO DEL CELAYA