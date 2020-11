¿Por qué Mineros de Zacatecas llevó a la banca a un niño de 13 años?

La presencia del niño de 13 años y 11 meses Yaro Martínez en la banca de Mineros de Zacatecas durante el juego de la Liga de Expansión ante Venados de Mérida del pasado martes, ha generado opiniones de molestia en ciertos sectores del balompié mexicano.

Y es que al tratarse de un chico tan joven conviviendo con futbolistas que incluso le doblan la edad, ha desatado suspicacias, además de que aún no es un jugador que esté completamente formado ni física ni futbolísticamente.

“Me parece que es igual de peligroso y frustrante adelantar un proceso como atrasarlo, a esa edad la competencia es dura y ponemos en riesgo el físico del niño ante el rival. También en el aspecto psicológico, como le decimos, porque todavía tiene siete años por delante para terminar su proceso de formación, el saber cuáles serán sus retos para no decaer y querer dejar el futbol antes de que sea futbolista”, señaló a RÉCORD un director de fuerzas básicas del futbol mexicano.

Por su parte, Eduardo López, presidente de Mineros, defendió a través de RÉCORD el llamado del niño de apenas 13 años de edad, nacido en 2006 en Zacatecas, argumentando que tiene capacidad y que tuvo que ser llamado a este compromiso al carecer de suficientes jugadores para completar la banca.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LIGA DE EXPANSIÓN: CANCÚN FC VS CELAYA SUFRIÓ RETRASO DE UNA HORA POR FALLAS ELÉCTRICAS

“La realidad es que sí es un chavo con proyección pero ahorita por el tema de la pandemia, no teníamos un solo jugador más ni en Primer Equipo ni en nuestra Tercera División que es la única división que tenemos en inferiores, no había ningún otro jugador con prueba Covid y él se la sacó personalmente con su papá, nosotros al buscar completar la banca era el único jugador que teníamos disponible.

“Obviamente hablamos antes de la convocatoria que qué bueno que le sirviera y viviera la experiencia de, pero sabíamos que no iba a participar en el juego. No estamos cometiendo una locura, todo el ruido que se hizo no es lo que estamos buscando como institución en lo absoluto”, señaló el jerarca del conjunto zacatecano.