Presidente del Irapuato se deslindó de carta de su padre a López Obrador

En cuanto a la carta que subió mi Papá hoy a redes, no estoy de acuerdo, Comí con el el martes, y habíamos quedado en dialogar con la @FMF y si no irnos en paz del fútbol. Siempre estaré a favor del diálogo y no de la confrontación.

— Javier San Roman (@jsanroman8) July 8, 2021