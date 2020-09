Pumas Tabasco: ¿En qué estadio jugará en la Liga de Expansión?

Luis Tosca regresa a su casa y lo hace por la puerta grande. Es el único tabasqueño de la filial de Pumas y este miércoles jugará en el Estadio Olímpico de Villahermosa, donde dio sus primeros pasos.

El Olímpico ha sido durante décadas el hogar de las ligas infantiles de futbol más importantes del edén mexicano. Curiosamente, ahí jugó Luis con un equipo llamado 'Pumas EDIF' que no guarda ninguna relación con el Club Universidad.

“Estoy muy emocionado por volver a jugar en Villahermosa. Va a ser un poco raro hacerlo sin público y siento feo porque no voy a poder ver a mi familia, pero también creo que es una gran oportunidad de demostrar de lo que soy capaz y que las personas que no creían en mí me vean triunfar", contó a RÉCORD.

Esta no será la primera vez que Luis vuelve a su casa jugando para Pumas; antes lo hizo con el equipo de Segunda División y hoy se siente listo para que el infierno verde pese porque “ya sabemos cómo jugar ahí” y “el equipo está muy bien físicamente”.

“Hace años que no le metían mano a ese campo. Estoy contento por saber que ahora lo están haciendo y ojalá que los trabajos sean de alto nivel”, expresó el defensa auriazul.

