Rayados: Chupete Suazo descartó regreso a La Pandilla

Después de poco más de siete años, Humberto 'Chupete' Suazo regresó a Monterrey para enrolarse con Raya2, equipo filial, que participa en la Liga de Expansión, de La Pandilla.

Y en su presentación con el equipo de la Liga de Plata, el histórico goleador chileno aseguró que por el momento no está en su mente poder jugar con el equipo de Primera División.

"No me imagino otra cosa que ser un aporte que en el equipo de Expansión, siento una gran responsabilidad ser ejemplo, liderar un plantel joven será muy importante para que no cometan los errores que uno en la carrera, estoy más maduro, soy consciente de la tarea con el cuerpo técnico, lo noto, lo veo reflejado, está un plantel joven esperanzado.

"Les hice saber cuando llegué el primer día primero para estar entrenando en el plantel profesional deben hacerlo bien donde están ahora, el momento que deben crecer para tener un lugar en el plantel, yo debo prepararme bien físicamente y ser aporte para Raya2, es un plantel de mucha calidad", explico Suazo en la conferencia de prensa.

El Chupete se dijo agradecido con el club albiazul por darle esta oportunidad en la Liga de Expansión.

"Estoy agradecido con el club por esta linda oportunidad, compartir esto con mi familia es muy especial, espero retribuirlo, sé que soy un hombre grande, diferente y espero aportar donde me toque estar", sentenció el andino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUPETE SUAZO A SU LLEGADA A RAYA2: 'A MONTERREY NO LE PUEDO DECIR QUE NO'