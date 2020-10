Sergio Santana opinó que la Liga Expansión fomentará el talento nacional

Sergio Santana se retiró del futbol y comenzó su carrera en los banquillos; fue auxiliar técnico en Mineros de Zacatecas y ahora tiene el mismo puesto en Alebrijes de Oaxaca.

El exdelantero que sobresalió con Chivas y con Monterrey aseguró que la Liga de Expansión fomentará el talento nacional.

“Se podría decir que la Liga de Expansión es de aprendizaje y de formación, pero para eso también están las Fuerzas Básicas”, mencionó en charla con RÉCORD.

Aunque reconoció que los jugadores necesitan un incentivo: “Ojalá que pronto vuelva el ascenso porque se necesita jugar por algo para generar competencia”, aseveró.

Destacó la importancia de que en este torneo se limitara el número de extranjeros y de veteranos: “Todo sirve y todo va por una causa. Los jóvenes podrán tener un mejor desarrollo porque en el Ascenso MX había jugadores hechos, quienes a lo mejor no lograron consolidarse en la Liga MX”, indicó.

Aseguró que este torneo es una gran vitrina: “Los jóvenes seguramente van a aprovechar y van a tener más oportunidades”, señaló.

SE PREPARA PARA SER DT

Sergio Santana desea adquirir más experiencia en los banquillos para que en un futuro pueda dirigir a un equipo, pues está tomando un curso en la Escuela Nacional para Directores Técnicos: “Me estoy preparando para que en un futuro pueda estar en un mejor puesto”, indicó.

“Hans Westerhof siempre me decía que hiciera el curso de entrenador, pero yo no quería, no lo pensé hasta que dejé de jugar futbol profesionalmente. Efraín Flores me invitó a ser su auxiliar técnico y entones comencé a hacer un curso en el ENDIT. Él fue quien realmente me llevó por este camino”, contó.

“Estoy en un periodo de aprendizaje, esperando la oportunidad, pero no me desespero porque primero tengo que capacitarme bien. No es nada fácil esta nueva faceta”, concluyó.