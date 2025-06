Alejandro Zendejas se despide de Sabrina Enciso en redes sociales: “te vamos a extrañar”

La salida de Sabrina Enciso del América Femenil provocó una ola de reacciones en la fanaticada azulcrema. Desde consternación, ya que Enciso era uno de los baluartes del club azulcrema, hasta tristeza por la partida de una figura indiscutible en el equipo.

Uno de los que mostró su tristeza en redes sociales, fue otro ídolo de las Águilas y pareja de Sabrina, Alejandro Zendejas. El habilidoso extremo se despidió de su compañera de profesión y de vida en una publicación que Sabrina realizó en sus redes sociales.

La pareja | IMAGO7|

"Hoy me toca despedirme del Club América, un lugar que fue mi casa durante tres años. Me voy con el corazón lleno de emociones: tristeza por dejarlo, pero también una profunda gratitud por cada momento vivido, los buenos y los no tan buenos, que también me hicieron crecer", publicó Sabrina en sus redes sociales.

Zendejas no tardó en responder la publicación de la lateral que será nueva jugadora de Tigres Femenil, y se despidió de su pareja. "Te vamos a extrañar". Acto seguido, la jugadora mexicoamericana le respondió con un emoji de corazón roto.

La despedida | @sabrinaaeenciso|

Varias figuras se despidieron de Enciso

Alejandro Zendejas no fue el único que se despidió de la jugadora en la publicación, ya que varias jugadoras de las Águilas hicieron lo mismo. Kiana Palacios, Sarah Luebbert, Kimberly Rodríguez, entre otras, se despidieron de su gran amiga.

"Gracias a la afición por su pasión y apoyo incondicional, a mis compañeras por cada batalla compartida, a los entrenadores y al staff por confiar en mí y darme esta oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. Gracias", finalizó el mensaje de Sabrina Enciso.

La pareja | IMAGO7|

